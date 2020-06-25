В России заявили о влиянии книги Болтона на отношения с США

Россия поставила под сомнение доверие к США после выхода книги экс-советника президента США Джона Болтона. О влиянии мемуаров на отношения между странами рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По его словам, теперь Москва не может быть уверена в том, что любые конфиденциальные переговоры на правительственном уровне с США не станут достоянием общественности. В этой связи Рябков напомнил, что о компрометирующих публикациях организации Wikileaks, возглавляемой Джулианом Ассанжем, о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

Как подчеркнул Рябков, сейчас возникает ловушка и «хождение по минному полю», поскольку никто не знает, какая спецслужба или какой источник способны опубликовать ту или иную беседу.

В мемуарах Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в частности, описываются детали переговоров Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, речь идет о политике Белого дома в отношении Украины и якобы имевшей место просьбе американского президента к председателю КНР Си Цзиньпину помочь ему переизбраться в этом году.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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