Чехия захотела улучшить отношения с Россией на фоне скандала с Сафроновым

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш захотел улучшения отношений с Россией на фоне скандала с обвиняемым в работе на спецслужбы этой страны советника главы «Роскомоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщает агентство ČTK.

«Мы заинтересованы в нормальных отношениях с Россией», — отметил глава чешского правительства. Он отметил, что для этих целей были инициированы соответствующие консультации, итогом которых должна стать встреча лидеров стран. При этом премьер никак не комментировал задержание Сафронова.

Накануне, 7 июля, сообщалось о задержании советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. В ФСБ сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну.

Защита Сафронова отмечает, что его уголовное дело связано с журналистской работой. ФСБ подозревает его в передаче военно-технической информации в пользу спецслужб Чехии о поставках Россией вооружения на Ближний Восток и в Африку.

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