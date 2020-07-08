Женщина придумала необычный метод игры в лотерею и стала миллионершей

Жительница австралийского города Мельбурн, штат Виктория, придумала необычный метод игры в лотерею и сорвала джекпот. Об этом сообщается на сайте The Lott.

Женщина, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала, что каждую неделю покупает два лотерейных билета розыгрыша TattsLotto. «В одном билете я использую даты семейных дней рождения, а в другой вписываю случайные числа, — отметила она. — В этом случае я выбираю числа, рисуя что-нибудь на купоне».

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Благодаря очередному такому рисунку она стала миллионершей. В субботу, 4 июля, любительница азартных игр выиграла 1,5 миллиона австралийских долларов (74,5 миллиона рублей).

«Бог мой! Я вся трясусь! Это невероятно! — воскликнула победительница, когда узнала о своем выигрыше. — Мы с мужем придумали такой метод игры совсем недавно, просто забавы ради, но потом это вошло в привычку!»

Австралийка отметила, что первым делом они с мужем купят дом. «Еще мы организуем чудесный отпуск. Мы с мужем всегда хотели отправиться на медовый месяц в Мексику, но нам это было не по карману. Теперь мы непременно посетим Мексику, когда сможем свободно путешествовать».

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Милендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать. В результате он он сорвал джекпот в миллион фунтов (почти 90 миллионов рублей по текущему курсу).

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