Россиянам посоветовали отказаться от чулок и галстуков

Врач Татьяна Романенко посоветовала россиянам не надевать галстуки и чулки в жаркие дни. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Терапевт объяснила, что резкие изменения температуры могут неблагоприятно сказаться на здоровье человека. Во избежание последствий Романенко рекомендует россиянам оптимизировать свой режим теплообмена с помощью подбора правильных нарядов. По ее словам, одежда должна быть светлой и состоять из хлопка.

«В такие жаркие дни стоит отказаться от строгих дресс-кодов, дать себе какое-то послабление — мужчинам не носить галстуки, а женщинам не надевать чулки», — добавила врач.

Специалистка также объяснила, что в Москве жара переносятся тяжелее, чем во многих других регионах из-за повышенной влажности воздуха. Отмечается, что люди, которые живут в Средней Азии, более адаптированы к перепаду температур.

25 июня россиян предупредили о повышении уровня солнечного излучения и объяснили его опасность. По словам доктора Юлии Галлямовой, солнечные лучи повреждают клетки кожи, что может привести к развитию онкологических заболеваний. В связи с этим она посоветовала ежедневно наносить на кожу SPF-крем.

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