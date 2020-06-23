Раскрыты правила безопасного и красивого загара

Россиянам раскрыли правила нахождения на солнце во время пляжного отдыха. Способами безопасного и красивого загара с «Лентой.ру» поделилась врач-дерматолог, косметолог Илона Козырева.

Как отметила врач, существуют три основных правила загара: соблюдение безопасного временного промежутка (только утром и вечером), использование защитных средств и ограничение времени пребывания на солнце.

«Загорать можно до 11 утра и после 16 вечера, когда солнце менее активно — можно отслеживать индекс ультрафиолета на смартфоне, сейчас это популярная функция. Если он приближается к шести-семи, лучше уйти в тень. После 11 утра он приближается к 11-12, это опасно для кожи», — рассказала косметолог.

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Она добавила, что во время нахождения на пляже коже нужна «максимальная защита»: в первые дни это должны быть средства с солнцезащитным фактором (SPF) от 50 и выше, с третьего дня можно снизить его до 30 и только к 10-му дню, когда кожа станет загорелой и подготовленной, наносить специальные масла.

«Можно использовать специализированные масла, которые представлены в разных линейках для загара, или органические масла, к примеру, кокосовое. Но их наносят только тогда, когда кожа уже приобретет темный цвет, выработает меланин в достаточном количестве», — подчеркнула врач.

По ее словам, особое внимание следует уделять лицу, шее, рукам и области декольте: эти части тела лучше беречь от солнца, чтобы избежать фотостарения кожи.

«Для них необходимо всегда использовать максимальную фотозащиту с SPF от 50, потому что на солнце кожа повреждается, становится дряблой, и это потом тяжело поддается косметологическому лечению. Лучше стараться не загорать лицом, а использовать бронзаторы, чтобы кожа казалась темнее», — посоветовала Козырева.

По ее словам, нарушение правил загара не только приводит к старению кожи, но и повышает риск развития онкологических заболеваний. Поэтому к нахождению на солнце следует относиться ответственно.

Ранее врач-дерматолог дала рекомендации людям, получившим ожоги во время загара. Специалист посоветовала им пользоваться аптечными препаратами, отметив, что «лекарства из холодильника» в данном случае бесполезны.

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