Российский врач раскрыла правила получения красивого и здорового загара

Российский врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева раскрыла правила получения красивого и здорового загара без ожогов. Рекомендации в четверг, 18 июня, публикует «Москва 24».

По ее словам, в первую очередь следует выбирать правильное время загара — выходить на солнце до 12 или после 16 часов. Период с 13 до 15 часов врач назвала «самым опасным» для здоровья человека.

«Когда солнечные лучи идут под углом, то есть во время рассвета и заката солнца, (...) воздействие ультрафиолетового излучения намного слабее. Загар вы получите, но ожогов не будет», — объяснила дерматолог.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы

Также врач посоветовала готовить кожу к воздействию ультрафиолета постепенно: в первый раз ограничиться получасовым пребыванием на солнце с использованием защитного средства. «Потом, когда пигментация сформируется, на третий-четвертый день, можете чуть дольше пребывать», — отметила Скорогудаева.

Специалист добавила, что пользоваться солнцезащитными кремами следует при каждом выходе на солнце дольше, чем на 15 минут. При этом средства необходимо наносить каждые два часа, поскольку их смывают купание и потоотделение.

Кроме того, дерматолог порекомендовала любителям загара перед выходом на улицу не употреблять цитрусовые, морковь, сельдерей и укроп. Эти продукты содержат фурокумарин — вещество, усиливающее фоточувствительность кожи и способное привести к ожогу.

Также, отметила врач, вредное для кожи вещество может содержаться и в некоторых средствах для улучшения загара. «Масла и аромамасла нельзя применять ни в коем случае (...) они резко увеличивают восприимчивость солнца кожей, это опасно», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в случае если человек все же получил ожог, ему следует принять противовоспалительные или жаропонижающие препараты, а затем воспользоваться наружными средствами, которые нейтрализуют воспалительный процесс на кожных покровах, к примеру, «Пантенол» или «Бепантен». Средства «из холодильника» в данном случае врач считает бесполезными.

Ранее российский врач назвала средства, альтернативные сметане в случае с солнечными ожогами. По мнению профессора кафедры кожных и венерических болезней, ими могут стать черный чай, отвар ромашки или других трав.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!