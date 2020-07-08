В России восстановился потребительский спрос

Минэкономразвития в обзоре инфляции за июнь объяснило умеренный рост цен на некоторые товары. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что рост цен вызван восстановлением потребительского спроса, зафиксированным на фоне снятия ограничений, которые ввели для борьбы с пандемией коронавируса. Повышение в основном затронуло сегмент непродовольственных товаров не первой необходимости, однако отразилось на показателях инфляции в целом.

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Еще одной причиной стал эффект низкой базы июня прошлого года. Тогда наблюдавшаяся в стране дефляция была связана с аномально высоким предложением плодоовощной продукции.

В итоге в июне инфляция в России достигла 3,2 процента в годовом выражении — против трех процентов в мае. Такие показатели соответствуют прогнозным значениям.

При этом цены на продовольствие в июне увеличились на 0,2 процента в месячном выражении. Показатель остался без изменений по сравнению с майским уровнем.

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