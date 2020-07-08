Мусульманка подала иск на Starbucks из-за надписи «ИГИЛ» на стаканчике кофе

Мусульманка подала иск на сеть кофеен Starbucks. Поводом стала надпись «ИГИЛ» («Исламское государство», террористическая организация, запрещенная в РФ) на ее стаканчике кофе, передает CNN.

Скандал разгорелся в одной из кофеен Starbucks в городе Сент-Пол (штат Миннеаполис, США). 19-летняя Айша (Aishah) подала иск о религиозной дискриминации в министерство по правам человека штата. Это произошло из-за того, что вместо имени девушки бариста написал на стакане ISIS (аббревиатура ИГИЛ на английском языке). Сотрудница кофейни рассказала, что не расслышала имя клиентки, поскольку девушка была в хиджабе и защитной маске. Мусульманка же утверждает, что несколько раз повторила свое имя.

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Увидев стакан, девушка тут же потребовала вызвать менеджера. В результате ей дали новый напиток и подарочную карту на 25 долларов, однако девушка все равно решила подать иск.

«Я чувствовала себя униженной и подавленной. Это слово разрушает репутацию мусульман во всем мире. Не могу поверить, что в наше время подобное можно считать приемлемым», — подчеркнула Айша. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), членом которого является девушка, требует увольнения сотрудников Starbucks.

В июне 2017-го полиция штата Вирджиния отказалась считать забитую насмерть 17-летнюю мусульманку жертвой расизма. Стражи порядка решили, что речь идет об обычном бытовом эпизоде, поскольку преступник не выкрикивал никаких антиисламских и расистских фраз.

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