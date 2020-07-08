Итальянская мафия залезла в долги

Итальянская мафия набрала долгов, оформляя займы через подставные компании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Фирмы, связанные с крупной итальянской организованной преступной группировкой из Калабрии под названием Ндрангета, эмитировали облигации. Речь идет о бондах, выпущенных на основе пулов неоплаченных счетов, которые выставлялись государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг.

Бумаги затем скупили пенсионные и хедж-фонды, а также компании, занимающиеся доверительным управлением семейным капиталом. Среди прочих облигации мафии приобрел Banca Generali — респектабельный итальянский банк, который входит в число крупнейших частных кредитных учреждений Европы. В Banca Generali уже заявили, что не знали о связях эмитента бумаг с итальянской мафией.

Согласно европейскому законодательству, если организации, связанные с государством, платят по счетам несвоевременно, то предусмотрены гарантированные дополнительные выплаты по штрафной процентной ставке. Из-за этого счета часто выкупаются специализированными компаниями, а затем объединяются в пулы. После этого выпускаются облигации, обеспеченные будущими «штрафными» поступлениями.

В 2015-2019 годах в общей сложности было продано облигаций, выпущенных на основе таких пулов, на один миллиард евро. Большинство активов были легальными, но некоторые, как выяснилось, принадлежали подставным компаниям мафии.

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