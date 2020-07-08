На Украине заразились коронавирусом более 50 тысяч человек

На Украине, по данным на 8 июля, заразились коронавирусом более 50 тысяч человек. Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Вирус был лабораторно подтвержден у 50 414 человек. За последние сутки обнаружено 807 зараженных, умерли 23 пациента, выздоровели 926.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 1306 человек с COVID-19, вылечились более 23 тысяч.

6 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что динамика течения пандемии на Украине стабилизируется, несмотря на рост числа зараженных в июне. Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о сокращении доли инфицированных медиков.

В стране действует адаптивный карантин, при котором ограничительные меры принимаются в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Власти сообщили, что в отдельных областях ограничения могут ужесточить.

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