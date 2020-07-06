Премьер Украины заявил о стабилизации пандемии коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что динамика течения пандемии коронавируса в стране стабилизируется, несмотря на рост числа зараженных в июне. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщается на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Показатели министерства здравоохранения демонстрируют стабилизацию распространения вируса. Это, в частности, отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который почти не меняется за последние недели, сказано в сообщении.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о сокращении доли инфицированных медиков до шести процентов. «Снижение количества медиков, которые заражаются коронавирусом, показывает, что все старания власти по защите медицинских работников на передовой были правильными и дают результат. Помню, в начале эпидемии заболевшие медики составляли пятую часть всех зараженных», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что на Украине снизилось число новых случаев коронавируса, выявленных за последние сутки.

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