Российскому министру посоветовали быть самокритичнее

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала министру промышленности и торговли Денису Мантурову быть самокритичнее при разработке государственной политики по поддержке пострадавших от пандемии коронавируса предприятий. Трансляция заседания верхней палаты парламента велась на YouTube.

«У Совета Федерации нет никакой цели кого-то обидеть или что-то… Но все-таки недостает самокритичности, Денис Валентинович», — сказала Матвиенко в своем выступлении после доклада Мантурова.

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По ее словам, в деятельности Минпромторга не хватает системности. При этом спикер Совфеда признала, что ведомство Мантурова — одно из наиболее перегруженных в части государственного регулирования.

В своем докладе Мантуров рассказал о падении обрабатывающей промышленности в России по итогам июня на 6 процентов. По его словам, без принятых правительством мер снижение показателей могло быть еще более существенным.

Выслушавшие выступление сенаторы раскритиковали министра и его ведомство. В частности, они отметили, что далеко не все признанные пострадавшими от пандемии коронавируса предприятия получили государственную поддержку, а промышленность в целом не показывает прорывных результатов в экспорте.

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