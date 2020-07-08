Дом на воде выставили на продажу в российском городе

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу дебаркадер. Дом на воде пришвартован в Галерной гавани, владелец оценил его в 15 миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Бумага».

На дебаркадере есть свет, вода, канализация, отопление, но его помещения нуждаются в косметическом ремонте. Общая площадь дома — 450 квадратных метров. В настоящее время он стоит на территории российского яхт-клуба «Галерная гавань», которым владеет ООО «Марина». Договор водопользования заключен до 2034 года.

Как отмечает «Бумага», ранее в Галерной гавани планировалось создать общественное пространство с плавучими ресторанами, апарт-отелями, лодочной станцией и сценой. Но против реализации проекта выступили жители города.

Год назад стало известно, что Москву планируется окружить плавучими поселками. Один из них, в частности, собирались построить в акватории Химкинского водохранилища.

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