В Швеции после пандемии наметился масштабный кризис

В Швеции наметился масштабный политический кризис из-за разногласий в правительстве по вопросу приема беженцев. Об этом сообщает Politico.
Партия социал-демократов предлагает ограничить миграционные потоки в Швецию и установить квоты для беженцев, против чего выступают «зеленые». Представители этой партии пригрозили покинуть коалиционное правительство, если обсуждение нового закона пройдет без их участия.
«Нам совершенно ясно, что невозможно, чтобы партии в правительстве принимали разные решения; мы несем общую ответственность», — заявила представитель пресс-службы партии «зеленых» Анника Хирвонен Фальк.
Выход «зеленых» из коалиции необязательно приведет к досрочным выборам, однако такое развитие событий ставит под угрозу стабильность политической системы и может привести к беспорядкам в стране, которая и так пострадала от пандемии коронавируса, отмечает издание.
Кроме того, отказ Швеции от либеральной политики в отношении беженцев может нарушить баланс в Европе и сместить его в сторону антииммигрантских настроений.
Ранее сообщалось, что экономика Швеции извлекла неожиданную выгоду из отказа от карантина и большинства других ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Так, за последние три месяца курс шведской кроны к евро вырос с 11,2 кроны за евро в середине марта до 10,4 кроны в начале июля.