Москва приготовилась к исследованию влияния 5G на граждан

Москва технически готова к проведению исследования влияния сотовой связи пятого поколения (5G) на организм человека и городскую среду. К такому выводу пришли эксперты Научно-исследовательского института радио имени М. И. Кривошеева (НИИР), сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Уточняется, что запланированное исследование должно выявить, какой уровень излучения оборудования того или иного стандарта связи безопасен для человека. На основании этих данных будет рассчитана соответствующая норма. Результаты исследования направят Минздраву России и Роспотребнадзору для принятия окончательных решений.

Проведение исследования одобрено Министерством цифрового развития России, Минздравом и рабочей группой программы «Цифровая экономика». Оно состоится в течение 2020 года, результаты представят экспертному сообществу в первом квартале 2021-го.

Внедрение в России сетей 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется в стране по инициативе президента Владимир Путина. Всего на реализацию проекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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