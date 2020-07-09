Сросшихся головами сестер разделили в ходе сложнейшей операции

В Риме врачи детской больницы разделили сросшихся головами сестер в ходе сложнейшей операции. Об этом сообщается на сайте телестанции WPVI-TV.

Близнецы Эрвина (Ervina) и Префина Бангало (Prefina Bangalo) родились в Центральноафриканской Республике 29 июня 2018 года с редчайшим осложнением: они срослись головами и имели общие критически важные кровеносные сосуды. Дети с такой аномалией рождаются лишь у одной из двух миллионов рожениц.

Сразу после рождения девочек и их мать перевезли в детскую больницу The Bambino Gesu, принадлежащую Ватикану, чтобы начать подготовку к лечению. 5 июня сестры благополучно перенесли третью операцию по разделению и сейчас восстанавливаются под присмотром медиков.

Заведующий отделением детской нейрохирургии Карло Маррас (Carlo Marras), отвечающий за лечение Эрвины и Префины, отметил, что его команда готовилась к разделению близнецов почти два года. По его прогнозам, после реабилитации девочки имеют все шансы на нормальную жизнь.

Мать девочек, Эрмине Нзотто (Ermine Nzotto), призналась, что никогда не ходила в школу. Однако она надеется, что ее дочери смогут получить достойное образование и стать врачами. «Надеюсь, они станут медиками и смогут спасать жизни других детей», — подчеркнула она. Нзотто поблагодарила медработников больницы, которые пошли на огромный риск и успешно провели операцию по разделению ее дочерей.

Ранее сообщалось, что в лондонской больнице более ста медработников успешно провели серию операций по разделению сросшихся головами близняшек. По словам докторов, случай двухлетних сестер Сафы и Марвы Улла (Safa and Marwa Ullah) из Пакистана оказался чрезвычайно сложным. Перед началом лечения специалисты воссоздали трехмерную копию их голов с помощью современных технологий.

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