Появились сообщения о смерти пропавшего мэра Сеула

В Twitter появились сообщения о смерти пропавшего ранее мэра Сеула Пака Вонсуна. Об этом сообщают китайский телеканал CGTN и аккаунт Deep News.

Отмечается, что его обнаружили мертвым у парка недалеко от университета Сонгюнгван. Причины смерти не известны. Местные СМИ и администрация пока не выступили с комментариями.Полиция опровергла эти сообщения, пока что поиски продолжаются.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что ее отец ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал — мужчина выключил телефон. Дочь мэра подала заявление спустя 4-5 часов после исчезновения.

Городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на «неизбежные обстоятельства». Там также рассказали, что Пак Вонсун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



