На Украине завели дело против воевавшего в Донбассе чилийца

На Украине завели дело против гражданина Чили, который воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик. Об этом сообщается на странице офиса генпрокурора в Facebook.

По данным прокуроров, чилиец с 2018 года участвовал в вооруженном конфликте на территории Донецкой области. «Известно, что иностранец подчинялся так называемому "Полку Всевеликого войска Донского", участники которого были подготовлены и переправлены из Ростовской области РФ», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по статьям о наемничестве, участии в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшем гибель людей или иные тяжкие последствия. Максимальное наказание по ним составляет пожизненное лишение свободы.

Ранее Украина открыла дело против 20 граждан Франции, воевавших в Донбассе.

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