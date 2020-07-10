Европе придется начать экономить

Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью избран президентом Еврогруппы — одного из руководящих органов еврозоны, в который входят министры финансов 19 стран-членов. О назначении сообщается на сайте Европейского совета. Аналитики говорят о предстоящей смене фискальной политики в большинстве стран Европы в сторону большей экономии.

Назначение Донохью стало неожиданностью для многих, в том числе властей стран-участников еврозоны. Наиболее благополучные из них, среди которых Франция и Германия, поддерживали кандидата от Испании Надию Кальвино. Также за нее высказывались Греция, Италия и Португалия — государства, пострадавшие от долговых кризисов последних лет.

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Донохью считается сторонником строгой бюджетной дисциплины. Косвенно он уже успел подтвердить это, отметив, что будет выступать за достижение основных целей в европейской фискальной политике. В последнее время сразу несколько стран открыто обвинялись европейскими властями в несоблюдении основополагающих правил и нормативов, среди которых удержание госдолга в рамках 60 процентов ВВП и ежегодного дефицита госбюджета в пределах трех процентов ВВП.

Наиболее острые противоречия с Брюсселем возникли у Италии и ее правительства во главе с премьер-министром Джузеппе Конте. Его первый состав многими считался популистским, поскольку его члены давали много социально-экономических обещаний, связанных с масштабными бюджетными тратами.

В первой половине 2020 года Еврокомиссия разрешила послабления к основным нормативам, чтобы наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса странам было легче справляться с его последствиями. Теперь, как ожидают опрошенные CNBC финансисты, такая практика будет пресекаться.

При этом сам себя Донохью называет компромиссной фигурой и заявляет, что ставит задачу примирить позиции более консервативных в плане фискальной политики стран с теми, кто привык нарушать дисциплину.

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