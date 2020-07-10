Путина разочаровала ситуация в Донбассе

Президент России Владимир Путин высказал разочарование ситуацией в Донбассе, в частности, отсутствием динамики по урегулированию кризиса в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам оперативного совещания лидера с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.

«Ни минские, ни парижские договоренности Киев не выполняет», — пояснил представитель Кремля. Он добавил, что на совещании состоялся обмен мнениями по ряду международных тем.

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Ранее 10 июля сообщалось, что Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. С соответствующим заявлением выступил украинский постпред при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, указав на слова полпреда России в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова, который заявил, что «на сегодняшний день на Украине создано еще два государства».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.

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