Культовый режиссер заявил о желании построить базу отдыха для знаменитостей

Британский режиссер Гай Ричи, чьи фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» стали культовыми, заявил о желании построить базу отдыха для богатых и знаменитых личностей. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, он будет строить ее на территории своего загородного поместья за ​​девять миллионов фунтов стерлингов (803 миллиона рублей). Так, 51-летний режиссер уже поставил огромную палатку у одного из двух собственных специально созданных водоемов.

Кроме того, он планирует спроектировать у озера четыре роскошных дома с кроватями, душем и всем необходимым, чтобы съемщики могли оставаться в них на ночь.

В мае Гай Ричи поссорился с соседом — актером Мартином Клунзом — из-за пива. Известно, что режиссер хотел увеличить хранилище для эля на своей пивоварне в графстве Уилтшир. Расшириться мешает трасса для верховой езды, которая находится рядом с заводом Ричи.

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