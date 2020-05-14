Культовый режиссер поссорился с соседом из-за пива

Британский режиссер Гай Ричи, чьи фильмы «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» стали культовыми, поссорился со своим соседом — актером Мартином Клунзом. Причиной конфликта стала трасса для верховой езды, пишет The Sun.

Ричи хочет увеличить хранилище для эля на своей пивоварне в графстве Уилтшир. Режиссер приобрел ее, когда был женат на Мадонне. Расшириться мешает трек для конных скачек рядом с заводом Ричи. За ним следит Клунз — президент Британского конного общества (British Horse Society). По мнению актера, застройка дорожки помешает всадникам.

Стороны не намерены уступать. Пресс-секретарь общества заявила: «Если он [Гай Ричи] хочет застроить трассу, то будет большая юридическая война — и я не думаю, что Ричи добьется успеха».

В том случае, если режиссер добьется своего, он снесет часть старинного каменного сарая, стоящего вдоль дорожки, а на месте руин возведет новое строение для хранения бутылок с элем. Решение по спору между Клунзом и Ричи местные власти примут летом.

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