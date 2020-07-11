В мэрию российского города пришли с обысками

Правоохранители пришли с обысками в мэрию столицы Ингушетии Магас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, обыски могут быть связаны с задержанием 10 июля депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева. В тот же день обыски прошли и в его доме в селе Сурхахи.

Белхороева подозревают в хищении 17 миллионов рублей из средств регионального отделения Фонда социального страхования, которым он управлял. По версии следствия, депутат по поддельным документам оформил инвалидность на себя, членов своей семьи и лиц из своего близкого окружения.

В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Белхороева.

С 2011 по 2014 годы Белхороев был главой городского округа Магас и городского совета Магаса.

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