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Сын бывшего министра спорта насмерть сбил человека

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Фото: Telegram-канал «112»

В Подмосковье сын бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова Артем насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Иванюженков был за рулем автомобиля BMW X6, который был оформлен на его мать Наталью.

По предварительным данным, молодой человек правила дорожного движения не нарушал и алкоголя в его крови не было обнаружено. С места происшествия он не скрывался.

Четыре года назад старший сын Иванюженкова, Антон, находясь за рулем внедорожника BMW X6, врезался в остановку общественного транспорта в Подольске. В результате аварии пострадали два человека. 22-летний виновник аварии был отправлен под домашний арест. 22 августа дело было закрыто за примирением сторон: потерпевшие получили компенсации и заявили, что не имеют претензий к Иванюженкову.

Борис Иванюженков — президент Федерации бокса России, первый вице-президент Паралимпийского комитета страны. В 1999-2007 годах возглавлял Министерство по физической культуре, спорту и туризму.

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