Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Роджеру Стоуну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор <...> Роджер Стоун теперь свободный человек!» — говорится в заявлении.

25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Его обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствии проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказать давление на свидетелей.

Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта WikiLeaks компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Стоун назвал обвинения политически мотивированными.

29 февраля бывшего советника Трампа приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы. Он получил 40 месяцев за ложные показания конгрессу и по 12-18 месяцев за другие шесть преступных эпизодов, в которых был признан виновным.

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