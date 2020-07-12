Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат

Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат. Перерасчет начнется с 1 августа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде сообщили, что размер максимальной прибавки составит 279 рублей, и напомнили, как она высчитывается. ПФР ежегодно индексирует выплаты, увеличивать их возможно не более чем на 3 пенсионных балла. Стоимость одного балла в 2020 году составляет 93 рубля.

В ведомстве рассказали, что перерасчет коснется получателей накопительной пенсии, а также участников программы софинансирования пенсионных накоплений. Выплаты увеличатся на 9,13 и 7,99 процента соответственно.

Ранее в июле министерство труда назвало регионы России с самыми высокими пенсиями. Рейтинг возглавили Чукотский и Ненецкий автономные округа, Камчатский край и Магаданская область. По данным ПФР, на 1 января 2020 года средний размер пенсии по стране составил 15 697,46 рубля. В Чукотском автономном округе средняя пенсия чуть более 28 219 рублей, в Ненецком — 25 215 рублей, в Камчатском крае — 24 409 рублей, а в Магаданской области — 24 304 рубля.

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