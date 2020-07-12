Названа предполагаемая причина загадочной гибели слонов в Африке

Причиной загадочной смерти сотен слонов в Ботсване может быть патоген, вызывающий неблагоприятное воздействие на толстокожих животных. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства страны.

Результаты первичных тестов в Ботсване опровергли версию о том, что животные погибли от ныне известных заболеваний, ведущих к массовому вымиранию. В заявлении правительства, которое передает государственное телевидение, отмечается, что это может сигнализировать о появлении новых болезней.

Образцы, взятые из туш слонов на северо-западе африканской страны, были направлены на дальнейшую экспертизу в лаборатории Зимбабве и ЮАР. По словам исполняющего обязанности постоянного секретаря в министерстве окружающей среды Одуэце Кобото (Oduetse Koboto), результаты исследований лабораторий будут сопоставлены, после чего будет сделано официальное заявление.

Правительство страны сообщило, что на данный момент был найден 281 труп, тогда как некоммерческая организация заявляла о 356 погибших животных.

Ранее британская газета The Guardian сообщила о загадочной серии смертей более 350 животных. Массовая гибель слонов была впервые зарегистрирована в дельте Окаванго в начале мая, к концу месяца погибли 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое.

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