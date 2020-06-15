Игривый слон пнул буйвола и попал на видео

Слон в в шутку пнул буйвола и попытался сбежать. На видео с животными обратил внимание сайт Republic World.

В воскресенье, 14 июня, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter видеозапись, на которой видно, как игривый слон подошел к лежавшему на земле буйволу и пнул его, после чего попытался ретироваться. Буйвол вскочил и погнался за обидчиком.

«Слоны очень игривы. Этот непослушный слон пнул буйвола ради развлечения. Он умеет дразниться», — написал Нанда в комментарии к видео.

За два часа с момента публикации запись набрала более 8,7 тысячи просмотров. Пользователи восхищались слоном и его задорным нравом. Один из них написал в комментариях: «Мне нравится, как он это сделал и убежал».

«Похоже, он поспорил с другим слоном на сто бананов, что сделает это», — отметил еще один юзер.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера нелепое противостояние львов и стада буйволов рассмешило очевидцев. Пара львиц подкралась к многочисленному стаду буйволов, обратив их в бегство, но как только хищницы оказались совсем близко, их противники обернулись и пошли в ответное наступление.

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