Слон прибежал на пикник, прогнал людей и все съел

В тигрином питомнике Симлипал на севере индийского штата Орисса (Одиша) слон пришел на пикник, распугал людей и съел все угощения. Об этом сообщает Newsflare.

Молодого слона по кличке Баблу (Babloo) привлек запах еды, которую готовили посетители парка. В прошлом погонщики неоднократно приводили его на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть или фотографироваться с ним.

На этот раз Баблу вышел из-под контроля, выбежал на поляну и с ногами забрался на покрывало. Пока погонщики пытались с ним совладать, слон поглощал кушанья, которые оставили разбежавшиеся люди.

В июне сообщалось, что в американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, аллигатор приполз на пикник, съел кусок сыра, затем проглотил колбасу салями, половину арбуза и почти полкило винограда. После этого он перешел на гуакамоле и употребил сначала содержимое большой миски, а потом и саму миску.

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