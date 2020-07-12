Появилось фото «Щуки» российских наемников

В Telegram-канале «Военный Осведомитель» появилась фотография броневика кустарного производства на базе грузового автомобиля «Урал-4320». Машина, прозванная «Щукой», принадлежит российской частной военной компании.

Как пишет канал, у наемников есть несколько подобных броневиков. Некоторые из них были замечены в Ливии, а в 2017 году их видели в Сирии в провинции Дейр-эз-Зор.

«Ну а на фото "Щука" месит родную грязь родного Молькино», — добавили авторы канала. Молькино — хутор в Краснодарском крае, где, согласно открытым данным, дислоцирована 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ, а также, по информации прессы, база частной военной компании Вагнера. Как писало в 2016 году принадлежащий Григорию Березкину РБК, в этом лагере наемников тренируют перед отправкой в Сирию.

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