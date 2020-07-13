В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, передает «Интерфакс».

По данным службы, движение на перегоне было восстановлено в 06:20. В результате никто не пострадал. Как пишет «Интерфакс», угрозы для экологии нет, восстановительные работы продолжаются. Поезда на перегоне курсируют по временному графику, составы идут в обе стороны.

Из-за схода вагонов пришлось задержать несколько пассажирских поездов из Москвы в Белгород, Анапу, Старый Оскол и Курск, из Санкт-Петербурга в Белгород, а также следующие в обратном направлении составы.

В феврале сообщалось, что в Самаре ехавший на полной скорости трамвай сошел с путей, протаранил несколько автомобилей и перевернулся на бок. По данным местных СМИ, у трамвая возникли технические проблемы за несколько минут до происшествия. Водитель высадила пассажиров и вышла на улицу — после этого вагон самопроизвольно поехал и упал на машины.

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