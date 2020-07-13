Секретарша умершего мэра Сеула снова обвинила его в сексуальных домогательствах

Бывшая секретарша умершего мэра Сеула Пак Вон Суна снова подала на него заявление с обвинениями в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство «Ёнхап».

Девушка рассказала, что градоначальник приставал к ней и отправлял ей фотографии интимного характера через мессенджер Telegram. Доказательство ее слов — предоставленный следователям телефон, где содержится вся переписка. Отмечается, что Пак Вон Сун якобы пытался пригласить секретаря в приватный чат в мессенджере даже после того, как она покинула свою должность в администрации.

Тело 64-летнего мэра обнаружили 9 июля после семичасовых поисков. Насильственных признаков на его теле не было, предварительная причина смерти — самоубийство.

Южнокорейская полиция начала поиски градоначальника после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города.

За день до этого стало известно, что на него подает в суд его секретарша. Она обвинила мэра в многократных сексуальных домогательствах.

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