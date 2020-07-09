Пропавшего без вести мэра Сеула нашли мертвым

Пропавшего без вести мэра Сеула Пак Вон Суна нашли мертвым. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на полицию.

О причинах смерти не сообщается. Его тело обнаружили у горы Бугак на севере города.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что ее отец ушел из дома около 17:17 по местному времени, оставив записку, похожую на завещание, и пропал — мужчина выключил телефон.

Городская администрация Сеула ранее отменила одну из встреч мэра, сославшись на «неизбежные обстоятельства». Там также рассказали, что Пак Вон Сун не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

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