Стала известна предварительная причина смерти мэра Сеула

Предварительной причиной смерти мэра Сеула Пак Вон Суна является самоубийство. Об этом сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на городскую полицию.

Насильственных признаков на теле мэра обнаружено не было, передает Reuters. Отмечается, что точная причина смерти будет установлена позже в ходе расследования.

Южнокорейская полиция начала поиски мэра после того, как его дочь заявила об исчезновении. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на завещание, и пропал. Позже его тело обнаружили у горы Бугак на севере города.

За день до исчезновения Пак Вон Суна на него подала в суд секретарша. Она обвинила мэра в сексуальных домогательствах.

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