Мир начал бороться с третьей волной коронавируса. Первым столкнулся с инфекцией Гонконг. По этой причине местные власти снова ввели меры социальной дистанции. Об этом в понедельник, 13 июля, рассказала глава администрации города Кэрри Лам, передает Daily Mail.

«Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции в мире может появится новая масштабная вспышка», — пояснила также представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-кван.

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В связи с новыми ограничениями в Гонконге спортивные залы, салоны красоты, многие магазины и кафе закрываются. Разрешено принимать и обслуживать не более четырех человек в одном общественном месте. Рестораны будут готовить все блюда и напитки «на вынос» исключительно с 18:00 по 5:00 утра. При этом можно открывать заведение на завтраки и ланчи.

Кроме того, власти возобновили обязательный масочно-перчаточный режим в городском транспорте. Штраф за неношение масок составит около 45 тысяч рублей.

В Китае с начала пандемии выявлено почти 85 тысяч зараженных коронавирусом, 79 тысяч из этого числа — вылечившиеся, а 4 642 — скончавшиеся от вызванных осложнений. По состоянию на 13 июля в мире число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 превысило 12,8 миллиона в 188 странах. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 190 тысяч. За весь период пандемии скончался 568 541 инфицированный, более 7 миллионов человек выздоровели.

Накануне сообщалось, что сбежавшая в США вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. По ее словам, китайские власти знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее научные руководители игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, как она отметила, могли бы спасти многим жизни.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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