Россия прокомментировала превращение собора Святой Софии в мечеть

Решение Турции превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть — внутреннее дело страны. С таким комментарием выступил замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Вы знаете о том широком общественном резонансе, который получил этот вопрос и в нашей стране, и за ее пределами. (...) Речь идет о внутренних делах Турции, в которые ни мы, ни другие не должны вмешиваться», — подчеркнул он. При этом Вершинин особо отметил значение собора «с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации».

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее собору Святой Софии статус музея. До этого, 5 июня, Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть изменен указом президента страны.

Айя-София была основана в VI веке византийским императором Юстинианом и более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был переделан в мечеть, однако в 1935 году президент Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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