США разочаровались из-за решения превратить собор Святой Софии в мечеть

США разочарованы решением Турции превратить собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Госдепартамент.

Пресс-секретарь ведомства Морган Ортагус отметила, что здание является важной частью объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторические места Стамбула» в знак признания его богатой многокультурной истории.

«Мы понимаем, что турецкое правительство по-прежнему привержено сохранению доступа к собору Святой Софии для всех посетителей», — добавила Ортагус. Она подчеркнула, что США «с нетерпением ожидают услышать» о планах Стамбула по дальнейшему управлению собором в целях обеспечения его беспрепятственной доступности для всех.

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Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) назвали превращение собора Святой Софии в мечеть «пощечиной всему мировому христианству».

10 июля сообщалось, что собор Святой Софии в Стамбуле снова официально стал мечетью. До этого, 5 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году первый президент Турции Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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