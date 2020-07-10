Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику из-за трансформации собора Святой Софии в мечеть. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган назвал критику в адрес Турции нападками на авторитет страны. Политик призвал другие государства уважать решение Анкары.

Турецкий лидер также рассказал, что в здании пройдут подготовительные работы. На них потребуется около полугода. «Мы проведем эти работы, чтобы мусульмане и представители других религий пришли и увидели наилучший образец того, как мы бережем наследие предков, и что слухи не соответствуют действительности», — подчеркнул политик.

Эрдоган сравнил открытие Айя-Софии в качестве мечети с ее «возрождением». По его словам, здание «сбросило оковы с ног».

Ранее Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея.

В заключении Госсовета говорится, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



