Собор Святой Софии превратился в мечеть

Собор Святой Софии официально превратился в мечеть. Соответствующее решение принял Госсовет Турции, пишет РИА Новости.

«В заключении Госсовета указано, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что суд объявил незаконным и отменил решение турецкого кабинета министров от 1934 года — тогда исторический православный собор получил статус музея. За 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

В Русской православной церкви (РПЦ) сожалеют, что собор Святой Софии официально стал мечетью, а слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла не были услышаны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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