В РПЦ оценили превращение собора Святой Софии в мечеть

В Русской православной церкви (РПЦ) сожалеют, что собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью, а слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о долге «всякого цивилизованного государства» не были услышаны. Такую оценку решению Госсовета Турции дал глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает РИА Новости.

«В своем заявлении от 6 июля святейший патриарх Кирилл сказал, что "долг всякого цивилизованного государства — сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их, способствовать объединению людей, а не разделению". Очень жаль, что эти слова не были услышаны», — сказал Легойда.

Решение турецких властей о превращении собора Святой Софии в мечеть представитель РПЦ расценил как непродуманное и сугубо политическое.

Ранее, 10 июля, суд Турции объявил незаконным решение турецкого кабинета министров от 1934 года о присвоении статуса музея собору Святой Софии и сделал его мечетью.

Накануне депутаты российской Госдумы опубликовали проект обращения к Великому национальному собранию Турции по этому вопросу. По мнению депутатов, вопрос об изменении статуса собора чувствителен для граждан России.

Провести исследование с целью подготовки собора к превращению в мечеть поручил президент Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля.

2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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