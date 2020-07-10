ЮНЕСКО выразила сожаление в связи с превращением собора Святой Софии в мечеть

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле отреагировал на превращение собора Святой Софии в мечеть. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что Азуле глубоко сожалеет о решении турецких властей, которое было принято «без предварительного диалога».

Ранее Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея.

В заключении Госсовета говорится, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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