В России отреагировали на превращение собора Святой Софии в мечеть

Превращение собора Святой Софии в мечеть может усилить раскол между мусульманским и христианским населением в регионе и привести к протестам. Так на соответствующее решение Госсовета Турции отреагировал член Совета Федерации Владимир Джабаров, передает NEWS.ru.

«Это — плохое решение. Так может дойти и до того, что Храм Гроба Господня передадут представителям другой конфессии. Это ухудшает ситуацию в мире в целом», — сказал он.

Сенатор напомнил, что российские парламентарии обращались к властям Турции с просьбой не менять статус святыни. «Если есть необходимость в мечети, то можно построить новую», — подчеркнул он.

В заключении Госсовета Турции говорится, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен.

В Русской православной церкви (РПЦ) расценили действие турецких властей как непродуманное и сугубо политическое.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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