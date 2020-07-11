Эрдоган отказался считаться с мнением других стран о соборе Святой Софии

Президент Турции Реджен Тайип Эрдоган отказался считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в мечеть. Слова главы государства приводит агентство Anadolu.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа. «Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — отметил он.

Эрдоган добавил, что Турцию критикуют за «пользование своим суверенным правом» те страны, которые не могут бороться с исламофобией на своей территории.

Ранее политик назвал критику в адрес Турции нападками на авторитет страны. Турецкий лидер призвал другие государства уважать решение Анкары.

10 июля Государственный совет Турции — высший административный суд — единогласно объявил незаконным и отменил решение кабинета министров от 1934 года, присваивающее Собору Святой Софии статус музея.

Айя-София была основана в VI веке византийским императором Юстинианом и более тысячи лет была крупнейшим христианским храмом. После захвата Константинополя турками в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1934 году основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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