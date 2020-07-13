Воробьев рассказал о компенсациях пострадавшим жителям Рузы

Всем пострадавшим от прорыва дамбы жителям Рузы выплатят компенсацию, последствия подтопления ликвидируют до конца недели, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается Instagram-аккануте главы региона.

«Все пострадавшие от стихии получат по 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Жители, потерявшие дома получат компенсацию два миллиона рублей, а если жилье возможно восстановить — 300 тысяч рублей», — сообщил он.

По словам Воробьева, МЧС и экстренные службы «сработали на опережение, мы смогли вовремя эвакуировать людей». В настоящее время продолжаются работы по очистке русла реки от мусора, утончил он.

Губернатор напомнил, что в ближайшие несколько дней на западе Подмосковья ожидаются сильные осадки. В связи с этим он поручил главам муниципалитетов проверить инфраструктуру.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более 50 человек, почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены.

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