Власти Подмосковья рассказали о восстановительных работах после прорыва дамбы

На участке Волоколамского шоссе в Рузе, где произошел прорыв дамбы, возобновлено автомобильное движение, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Его слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 10 июля.



«На дороге заменили основание, восстановили дорожную одежду, уложили асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку. Также укрепили дамбу, которая находится выше по течению реки», — рассказал он.



В свою очередь, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко сообщил, что в результате подтопления серьезно пострадали шесть домов.

«С каждым жителем, кого затронула стихия, общаемся индивидуально. Многим сейчас требуется психологическая помощь», — отметил он.

Накануне губернатор Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате разлива реки было эвакуировано более 50 человек, почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены.



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