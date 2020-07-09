Воробьев поручил оказать помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать максимальную помощь жителям Рузского городского округа, чье жилье пострадало из-за прорыва дамбы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Все наши службы, МЧС, ЖКХ, дорожники сейчас занимаются ситуацией в Рузском городском округе. К счастью, опасности для жизней людей нет. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги», — сказал Воробьев.

В свою очередь, вице-губернатор Игорь Тресков отметил, что сейчас всех пострадавших жителей переселили во временное жилье и обеспечили питанием. «Параллельно проводим анализ того, что случилось, какие были понесены потери, и затем будем искать варианты, как решить проблему с возмещением имущественного вреда», — добавил он.

Из-за обильных осадков в Рузе произошел прорыв дамбы. По данным РИА Новости, почти 30 приусадебных участков с частными домами оказались подтоплены, а два дома на окраине и сарай смыло потоком. Эвакуированы 52 человека.

В настоящее время последствия прорыва дамбы устраняют более 55 специалистов.

7 июля сообщалось, что из-за непогоды в регионе упали более 90 деревьев, было повреждено 11 автомобилей.

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