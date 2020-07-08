Энергетики устранили основные последствия непогоды в Подмосковье

В Подмосковье энергетики завершили основной объем восстановительных работ после сильной грозы 7 июля, сообщил министр энергетики региона Александр Самарин. Его цитирует РИАМО.

«Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи», — рассказал министр.

По его словам, энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Самарин уточнил, что из-за непогоды отключения электроснабжения были зафиксированы в 12 городских округах. Сильнее остальных пострадали городские округа Клин, Дмитровский, Мытищи, Талдомский, Солнечногорск. По данным Главного управления МЧС России по Московской области, из-за сильного ветра упало 94 дерева, 11 автомобилей получили повреждения. Также известно, что пострадал один местный житель.

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