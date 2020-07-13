Названо препятствие восстановления мировой экономики

Опасения относительно финансовой стабильности и работы становятся одним из препятствий для восстановления мировой экономики. Как сообщает Bloomberg, потребители не спешат тратить или вкладывать свои деньги. Осторожность потребителей снижает спрос и тормозит глобальный рост.

Признаки улучшения ситуации, о которых говорят многие политики, по факту оказываются преувеличенными. Агентство указывает, что потребуется больше времени, чтобы люди снова начали ходить по ресторанам и путешествовать. Согласно опросу, проведенному компанией YouGov, для многих серьезной проблемой остается обеспечение занятости (30 процентов). Каждый третий участник опроса чувствует себя на работе менее защищенным, чем в прошлом месяце.

На вопрос о том, что бы человек предпочел сделать с неожиданной суммой, эквивалентной месячному доходу, 37 процентов объявили, что будут экономить. Потратить неожиданные деньги готовы только 13 процентов респондентов.

По оценкам Международной организации труда, ущерб от коронавируса и введенных из-за него ограничений может стоить рынку труда потери около 400 миллионов рабочих мест.

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