Посетителей бара заставили соблюдать дистанцию с помощью проволоки под током

Владельцы паба The Star Inn в британском графстве Корнуолл установили электрическое ограждение — проволоку под током — у барной стойки. Такие методы нужны для того, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию, сообщает местный портал Cornwall live.

По словам владельцев, это вынужденная мера: они слишком устали просить людей не толпиться у стойки и не подходить к барменам слишком близко. Издание отмечает, что в пабе пытались ставить таблички с предупреждениями, однако это не сработало. Тогда посетителей решили заставить соблюдать дистанцию более жестким способом.

«Раньше люди не соблюдали социальную дистанцию, они просто делали все, что вздумается — так что, их надо направлять. Это для общей безопасности», — рассказал один из управляющих The Star Inn Джонни Макфадден. По его словам, обычно напряжение не поступает на проволоку ограждения. Однако двое посетителей заявили, что их ударило током.

Издание отмечает, что у поста с фотографией ограждения в Facebook уже несколько сотен лайков, им поделились 500 раз. Пользователи соцсети пишут, что это «лучшее, что они видели за последнее время».

7 июля сообщалось, что несколько заведений в городе Бернем-он-Си графства Сомерсет закрылись через несколько дней после открытия. Это произошло из-за того, что у некоторых посетителей и сотрудников нашли коронавирус. Владельцы заведений посетовали, что последние несколько недель очень много работали для подготовки к открытию. Они также следовали всем указаниям правительства: например, все пабы и рестораны призывали гостей соблюдать социальную дистанцию.

Британские организации, регулирующие ресторанный и гостиничный бизнес, опубликовали руководство о том, как отслеживать контакты посетителей — это требуется на случай, если кто-то из гостей или сотрудников окажется зараженным. Персональную информацию хранят в течение 21 дня. Люди могут отказаться предоставлять свои данные, но тогда владельцы имеют право не обслуживать их. Рестораны также просят отмечать время прибытия клиентов и продолжительность их визита.

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