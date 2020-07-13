Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь. Об этом сообщает CNN.

Тем самым решение, принятое окружным судом по южному округу штата Индиана, признали недействительным. Таким образом, смертная казнь должна состояться в понедельник, 13 июля, — так и было запланировано ранее.

Родственники жертв преступника настаивали на переносе казни. Они намерены обратиться в Верховный суд США и настоять на приостановке приведения в исполнения приговора в связи с эпидемиологической ситуацией: на казни родственники жертв могут заразиться коронавирусом.

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Казнят Даниэля Льюиса Ли (Daniel Lewis Lee) — члена группы сторонников превосходства белой расы, убившего семью из трех человек.

О том, что в середине месяца в США впервые за 15 лет возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне, стало известно 9 июля. В частности, смертельные инъекции будут введены двум заключенным в штате Индиана, обвиняемым в убийстве детей. Посетить казнь разрешат семьям преступников, а также родственникам их жертв.

На федеральном уровне смертная казнь не осуществлялась в США с 2003 года. При этом власти штатов самостоятельно решали, применять ли подобную меру наказания. В связи с этим на местных уровнях казни периодически проводятся.

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